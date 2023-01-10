تطورات صرف تعويضات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.. فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:25 مساءً - كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، آخر تطورات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف تعويضات أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والسد العالي.

وقال عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد فأوفى، حيث أعلن في مؤتمر الشباب أنه سيقوم بتعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم عند بناء السد العالي.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتأخر في التوجيه صرف التعويضات للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القضية شهدت بعض التعقيدات؛ نظرًا لطول فترة عدم صرف التعويض؛ مشيدًا بجهود اللجنة التي تم تشكيلها لصرف استحقاقات المواطنين، بسهولة ويُسر؛ من أجل وصول التعويضات لمستحقيها.

وأوضح محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، أن مركز نصر النوبة لم يكن مُدرجًا على قوائم مبادرة حياة كريمة؛ ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببدء العمل به في المرحلة الأولى من المبادرة، لافتًا إلى أن هناك من الأهالي المتضررين من طلب تعويضًا ماديًا؛ بديلاً عن مسكنه، وحصل على مبلغ التعويض.

ولفت اللواء أشرف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن عملية صرف التعويض تتطلب وجود إعلان وراثة، مشيدًا بسلاسة عملية صرف التعويضات على أهالي النوبة، كما أن المحافظة تنفذ لهم معارض للحرف اليدوية؛ نظرًا لمهارتهم فيها.

وفي هذا الإطار، عرضت الإعلامية عزة مصطفى، فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان: «تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية»؛ لاستعراض جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي.