سفير مصر يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك بعد عودتها من زيارة للقاهرة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير كريم شرف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوبنهاجن، أنه حرص وقرينته على أن يكونا فى استقبال رئيسة وزراء الدنمارك مينا فريدريكسن وزوجها فور وصولهما مطار كوبنهاجن عقب عودتهما من القاهرة فى ختام زيارتهما الخاصة إلى مصر، والتى استغرقت أسبوعاً من 2 إلى 9 يناير 2023، وشملت القاهرة والأقصر وأسوان.





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