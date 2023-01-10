طقس بارد وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على السواحل الشمالية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 11

نخل 17 5

كاترين 15 3

الطور 21 11

طابا 20 12

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 19 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 13

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 22 15

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 15

الفيوم 19 9

بنى سويف 19 9

المنيا 20 8

أسيوط 20 8

سوهاج 21 9

قنا 22 9

الأقصر 22 8

أسوان 23 9

الوادى الجديد 22 7

أبوسمبل 22 9

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 26 20

المدينة المنورة 20 12

الرياض 13 7

المنامة 18 15

أبوظبى 23 18

الدوحة 20 14

الكويت 16 6

دمشق 13 3

بيروت 18 14

عمان 12 4

القدس 13 5

غزة 19 12

بغداد 15 2

مسقط 25 20

صنعاء 23 6

الخرطوم 29 14

طرابلس 17 12

تونس 18 11

الجزائر 17 10

الرباط 19 10

نواكشوط 30 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 9 4

إسطنبول 13 8

إسلام آباد 14 7

نيودلهى 22 11

جاكرتا 31 24

بكين 5 2-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 10 2

أثينا 14 6

روما 13 5

باريس 12 7

مدريد 12 1

برلين 11 4

لندن 11 6

مونتريال 6- 7-

موسكو 11- 12-

نيويورك 7 3

واشنطن 10 5

أديس أبابا 24 8