الموافقة على تخصيص مستشفى جامعى لعلاج سرطان الأطفال بطنطا

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الجامعة، حيث أكد الدكتور محمود زكى أهمية الدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية، التى استقبلت أكثر من مليون ونصف مريض خلال عام 2022، وعملت على مضاعفة عدد الأسرة لتصل إلى 3000 سرير.
كما استعرض حصاد إنجازات الجامعة خلال عام 2022، بداية من الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة ومرور 50 عامًا من العطاء، مضيفًا أن دور الجامعة لا يقتصر على إعداد الكوادر وتعليم الطلاب فقط، بل يشمل أيضًا تقديم خدمات مجتمعية امتدت إلى خارج المحافظة.
وأشار إلى جهود الجامعة فى دعم الطلاب من ذوى الهمم، حيث أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج مبادرة "قادرون باختلاف" للجامعات المصرية من جامعة طنطا.
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