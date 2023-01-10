حجازى يستقبل نظيره الصومالى لتعزيز أوجه التعاون فى مجال التعليم

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نظيره الصومالى الدكتور فارح شيخ عبد القادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالى، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجال التعليم.





وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالوزير الصومالى والوفد المرافق له، مشيرا إلى عمق العلاقات المصرية الصومالية، ومؤكدا على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للتعاون البناء مع دولة الصومال فى كافة المجالات.

واستعرض "حجازى"، الإنجازات التى حققتها وزارة التربية والتعليم فى مجال التعليم فى الصومال، حيث تم افتتاح مدارس مصرية فى العديد من المدن الصومالية منذ عام 2016، تضمنت 7 مدارس لمرحلة التعليم الأساسى والثانوى، إلى جانب مدرسة للتعليم الفنى، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة أخرى مصرية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2022/2023، كما يجرى حاليا التجهيز لافتتاح مدرسة أخرى للتعليم الفنى.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، أن عدد الطلاب والطالبات بتلك المدارس يصل إلى حوالى 928 طالب وطالبة، وبمدرسة التعليم الفنى حوالى 181 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الصومالين فى المدارس فى مصر يصل إلى 334 طالب وطالبة، مؤكدا على استعداد الوزارة مواصلة التعاون وتقديم كافة سبل الدعم لدولة الصومال الشقيقة فى مجال التعليم.

ومن جانبه، أعرب الوزير الصومالى عن امتنان الشعب الصومالى للدور الذى لعبته مصر فى تطوير منظومة التعليم بالصومال، مثمنا التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشاد الوزير الصومالى، بالجهود المصرية الداعمة للمصالح المشتركة بين البلدين لاسيما التعاون فى المجالات العلمية والتعليمية.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات التى تركز على تعزيز التعاون على مستوى البرامج المشتركة بين الدولتين، ليكون لها بالغ الأثر فى الارتقاء بأجيال المستقبل بشكل تكاملى تزداد فيه معارفهم وخبراتهم على المستوى العلمى والعملى.

وشهد الاجتماع التوافق حول زيادة البعثات التعليمية المصرية وزيادة عدد المدارس المصرية فى الصومال، فضلا عن إنشاء مدرسة تعليم فنى مستقلة فى العاصمة مقديشيو.

كما اتفق الجانبان على بدء تنفيذ آليات مأسسة التعليم المجتمعى فى الصومال بهدف إلحاق أكبر قدر من الأطفال الصومالين بالمنظومة التعليمية فى المناطق النائية التى لا تتوفر فيها مدارس، كما تم الاتفاق على إعداد حقيبة تدريبية تتضمن إرسال كوادر تدريبية من الخبراء المصريين لتدريب المعلمين الصوماليين تدريبا تربويا، على أن يتم اختيار المتدربين الصوماليين وفقا لمعايير محددة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ برنامج خاص بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك التعاون فى مراجعة مناهج اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الصومالية.

حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم الصومالية السفير إلياس شيخ عمر، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، وإبراهيم محمد عمر طلحة، الملحق الثقافى بسفارة الصومال، والمشتاق طاهر حسن، المحلق الإدارى بسفارة الصومال، وفهد طاهر أحمد، سكرتير وزير التعليم الصومالى، ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، ومنال مختار، مدير إدارة الإعارات الخارجية، وراندا صلاح، مدير إدارة العلاقات الثقافية والوافدين.