بعد تساقطها في بعض المناطق..مصر على موعد مع الثلوج هذا الشتاء.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:34 مساءً - شهدت عدة مناطق متفرقة بمختلف أنحاء الجمهورية تساقط حبات الثلج خلال الأيام الماضية تزامنا مع موجة الأمطار الرعدية التى شهدتها أغلب المناطق وامتدت إلى القاهرة الكبرى

وتساءل كثيرون عن السر فى تساقط حبات الثلج وهل هذا السيناريو من الممكن تكراره مرة أخرى خلال هذا الشتاء ؟

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن سبب تساقط حبات الثلج أنها نتيجة الفرق الكبير درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض ويحدث تطور للسحب وترتفع قمة السحابة لمستوى التجمد فتتكون الكرات الثلجية المعروفة بـ"البَرَدْ" فى قمة السحابة.

وأثناء سقوط الأمطار تتساقط حبات البرد مع الأمطار خاصة من السحب الرعدية متوقعة تكرار هذا السيناريو خلال فصل الشتاء وعن الأيام القادمة أكدت أن البلاد ستشهد مزيدا من التحسن فى الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية وستزيد فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار وستنحسر فرص سقوط الأمطار فى السواحل الشمالية الغربية للبلاد وستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.