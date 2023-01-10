هشام آمنة يتابع مع محافظ دمياط الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات، وأيضا الموقف التنفيذى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى سيتم تنفيذه فى 28 قرية بمركز كفر سعد، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ 9 أسواق و11 موقفا و5 وحدات إطفاء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

من جانبها قالت الدكتورة منال عوض إن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى دمياط بلغت أكثر من 75 % وجارى المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضحت محافظ دمياط أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها على أرض الواقع لمتابعة عمليات التنفيذ وتذليل أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والتى ستحدث طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرى المستهدفة.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 والتى ستبلغ تكلفتها حوالى 440 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء المجزر الآلى، والمقام بقرية شطا على مساهمة 12 فدانا، والذى يتضمن 12 حظيرة متسعا لتربية 2400 رأس ماشية، إضافة إلى تنفيذ مجزر حكومى وآخر استثمارى والذى ستبلغ التكلفة الاجمالية لهما حوالى 350 مليون جنيه.

ووجه هشام آمنة بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة فى تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التى ستساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى محافظة دمياط والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة فى المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة فى الخطة الاستثمارية.

وشدد على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع المجزر وتطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة فى عمليات الإنشاء وتنفيذ المواصفات المطلوبة سواء من الجوانب البيئة والبيطرية، لافتا إلى متابعة القيادة السياسية للمشروع القومى لتطوير المجازر فى جميع المحافظات ورفع كفاءتها فى إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتوفير اللحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

فيما أشارت محافظ دمياط إلى أنه هذا المشروع يعد نقلة حقيقة فى مجال الإنتاج الحيوانى ومصنعاته، مشيرة إلى وجود متابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروع للوقوف على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه، كما أكدت على أن نسبة التنفيذ وصلت حوالى 94 % من الأعمال المطلوبة.

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالى 100 ألف شجرة بمحافظة دمياط بين " أشجار مثمرة – أشجار خشبية" بتكلفة قدرها " 26 " مليون جنيه.

كما اختتم هشام آمنة الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وإقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى هذا الشأن.

وقالت الدكتورة منال عوض أنه تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" منذ أيام بمدينة دمياط ويتم التوسع فى إطلاق معارض بجميع المدن والمراكز بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق، مشيرة إلى جهود المحافظة لضبط أسعار السلع بالأسواق والتصدى لأى محاولات يقوم بها التجار للمغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع التى تمس المواطنين بصورة مباشرة.