بعد أن أرسل الأهلي القائمة المبدئية للفيفا .. هل سيشارك محمود كهربا في كأس العالم للأندية ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 07:32 مساءً - أرسل النادي الأهلي القائمة المبدئية للفريق الأول الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية بصفته وصيف حامل اللقب الافريقي نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وعلمت " صوت الأمة "، بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي تم قيده في القائمة المبدئية التي أرسلها النادي الأهلي للاتحاد الدولي استعداداً للبطولة التي تنطلق في بداية الشهر المقبل.

وتواجد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي الجديد المنضم من صفوف فريق نادي سموحة عن طريق الإعارة في القائمة المبدئية التي أرسلها النادي.