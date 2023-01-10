قائمة لاعبي الأهلي المشاركين فى مونديال الأندية بالمغرب .. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 07:32 مساءً - ضمت قائمة النادي الأهلي التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في مونديال الأندية 32 لاعباً ويحق للأهلي استبدال وإضافة أسماء جديدة حتى يوم 30 يناير الجاري.

وأرسل النادي الأهلي ،أمس ، الاثنين، القائمة الأولية للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

ويحق للأهلي إضافة بعض الأسماء في القائمة التي تم إرسالها أمس حتى يوم 30 يناير الجاري حيث سيتم تقليصها إلى 23 لاعباً قبل إنطلاق البطولة بـ24 ساعة.





وخلت قائمة النادي الأهلي "المبدئية" التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في مونديال الأندية من أسم محمد الضاوي لاعب الفريق الجديد الشهير بـ"كريستو".

وتسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ"كريستو" للأهلي في عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية حتى الأن ، ومن المقرر أن يقوم الأهلي بقيد كريستو في قائمة كأس العالم للأندية بمجرد وصول البطاقة الدولية خلال الأيام _وربما الساعات_ المقبلة.

وأنضم كريستو للأهلي خلال يناير الجاري قادماً من النجم الساحلي التونسي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب في مران الفريق أمس للمرة الأولى.