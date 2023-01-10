محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ مشروع مجمع مواقف السيارات

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، الموقف التنفيذى لمجمع المواقف أسفل كوبرى عدلى منصور، والذى سوف يسع أكثر عن 700 سيارة أجرة على مساحة إجمالية حوالى 24 ألف م2 عبارة عن موقفين يربط بينهما نفق ومشاية لتسهيل الانتقال بينهما، كما يوجد 3 مناطق خدمية مقسمة بين الموقفين، ويضم المجمع "محلات تجارية ودورات مياه وغيرها".





وناقش المحافظ ميدانيا خطة توزيع وتشغيل المواقف وحركة سير السيارات داخل المجمع وتفاصيل الخدمة التى سيتم تقديمها، وخطة استثمار المساحات المتاحة بعد توزيع السيارات، وغيرها من التفاصيل. وشدد المحافظ بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، على على مسؤولى القطاعات ذات الصلة بالمشروع "المياه، الكهرباء، الوحدة المحلية" بالتنسيق اليومى مع المكتب الفنى بالمحافظة، لمراجعة أية تطورات وتذليل أى معوقات قد تطرأ على أعمال التنفيذ، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع وتسريع وتيرة العمل، لا سيما أنه يمثل أهمية حيوية للمحافظة ضمن خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس والزحام داخل الكتل السكنية.

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