رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الامتحانات بكلية الهندسة بنات

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، لجان الامتحانات بكلية الهندسة بنات بالقاهرة، ولجان قسم النظم والحاسبات، حيث تأكد من وجود أستاذ المادة، ووجود الإشراف الطبى على مدار فترات الامتحان.





كما تفقد رئيس الجامعة - وفق بيان اليوم الثلاثاء- معمل الحاسب الآلى للقسم، واستمع إلى شرح حول آلية تطويره خدمةً للطالبات بالكلية فى مختلف الأقسام. وتحاور رئيس الجامعة مع الطالبات، واستمع إلى مطالبهن، ووعدهن بدراستها، والعمل على تلبيتها فى ضوء المتاح فى الجامعة، داعيًا لهن بالتوفيق والنجاح، وأن يكن مهندسات متميزات فى مختلف التخصصات، وخير سفيرات لجامعة الأزهر فى مختلف المحافل العلمية والبحثية. رافق رئيس الجامعة خلال الجولة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور على البيلى، ورئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية الدكتور الجندى شاكر.

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