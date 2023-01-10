ابدأ.. شريك أساسى فى دعم وتطوير الصناعة فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى افتتاح المجمع الصناعى بغرب جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك خلال احتفالية افتتاح عدد المشروعات التنموية بسوهاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وشهد الرئيس عبر الفيديو كونفرانس افتتاح 3 مصانع بالمجمع الصناعى بغرب جرجا تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، حيث أشار "مينا ويليم" عضو المبادرة الوطنية والمدير التنفيذى لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، إلى أنه تم التعاون مع كلا من وزارة "التجارة والصناعة"، و"هيئة التنمية الصناعية" لتقديم كافة سبل الدعم لمصنع إنتاج "البلاستيك"ومصنع انتاج "الأعلاف"، والذى تصل قدرته الإنتاجية إلى حوالى 5 طن فى الساعة.

كما قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتى تعد بمثابة الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناع المصرية "ابدأ" بتوقيع شراكة مع "العريان جروب" للغزل والنسيج لإنشاء مصنع لإنتاج "الفوندى والأحذية الرياضية"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج فى العام، ومن المتوقع أن يتم التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 ملايين زوج فوندى فى العام، كمرحلة أولى.

وفى إطار"دعم الصناعة" والذى يعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية، تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية فى محافظة سوهاج، مثل منطقة "الكوثر"، و"غرب جرجا"، و"غرب طهطا"، وغيرهم، حيث تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بحوالى 145 مصنعًا من المصانع التى تم رصدها والتى قدمت من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة "ابدأ".

وفيما يخص مجمع غرب جرجا تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 26 وحدة، كما تم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة،بالإضافة إلى تركيب طلمبات مياة لزيادة قوة ضغط المياة للمجمع، كما تم تركيب خطوط الإنتاج لعدد 6 مصانع.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.