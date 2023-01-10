"الشرطة في خدمة الإنسانية".. 5 مبادرات من الداخلية لكل المصريين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:30 مساءً - حقوق الإنسان لم تكن يومياً تقتصر فقط على الحقوق السياسية، أو الاقتصادية، أو حتى الحق في الأمن والأمان، بل هي مفهوم متكامل، لا يتجزأ يشمل بجانب كل ما سبق الرعاية الاجتماعية، تلك هي الاستراتيجية التي تطبقها وزارة داخلية الجمهورية الجديدة.

تعي وزارة الداخلية أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، هو شعار إنساني في المقام الأول، لذلك ساهمت في رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن والحد من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أتت بظلالها على الجميع، بإطلاق مبادرات مجتمعية على مدار العام، كان لها بالغ الأثر الطيب لدى المصريين.

قطاعات الوزارة شاركت في 5 مبادرات إنسانية ناجحة تحت شعار "كلنا واحد" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل التواصل المُجتمعي، والمشاركة الإيجابية وتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية .

على مدار العام الماضي قام قطاع حقوق الإنسان بإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية بالتنسيق مع بنكي الطعام والكساء، و قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بكافة محافظات الجمهورية، وكان أبرزها:

مبادرة هدية العروسة، والتي استهدفت توفير مستلزمات الزواج لعدد من العرائس المقبلات على الزواج، وقافلة الخير لتوزيع المواد الغذائية، وأغطية شتوية على 3000 أسرة فقيرة بكافة مُحافظات الجمهورية، خاصة من فئات كبار السن، المرأة المعيلة، العمالة غير المنتظمة.





وشملت ايضاً مبادرة معك في كل مكان، والتي استهدفت توجيه قوافل إنسانية وطبية لتوزيع كميات من المساعدات الغذائية والملابس والأغطية والمفروشات على أكثر من 21 ألف من الفئات الأولى بالرعاية من الأسر الفقيرة، مرضى المستشفيات العامة، كبار السن، الأيتام، الأيتام ذوى الإعاقة، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي شهر رمضان أطلقت الوزارة مبادرة معك في رمضان، التي استهدفت تجهيز وتوزيع 1000 وجبة إفطار يومياً وتوزيعها من خلال سيارات مجهزة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وفي احتفالات عيد الفطر، تم إطلاق مبادرة معك في العيد، وأهدت الوزارة من خلالها نزلاء دور رعاية الأيتام وذوي الإعاقة، الملابس ولعب الأطفال والحلوى.