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في اليوم الثاني للمناقشات.. الشيوخ يوافق نهائياً على دراسة أبو هشيمة عن الشباب وسوق العمل الغير رسمي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:30 مساءً - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة وسط إشادات من الحكومة واعضاء المجلس على ما تضمنته الدارسة من محاور وتوصيات تصب جميعها فى مصلحة إقتصاد الفرد والاقتصاد الوطنى.

 

وقد أوصت الدراسة بالعديد من المقترحات وآلية تنفيذها .. وفى نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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