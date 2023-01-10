وزير التموين: الدولة لديها ما يكفيها من الاحتياطى الاستراتيجى للقمح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:30 مساءً - عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هانى سري الدين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتحدث الدكتور علي المصيلحى عن ملف السلع الاستراتيجية مؤكدا أن الدولة لديها ما يكفيها من احتياطي استراتيجي من القمح.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون جيد من السلع الاستراتيجية كان لها دور كبير في التعاطي مع الأزمة العالمية موضحا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي جيد للغاية.

وقال المصيلحى إن مصر لديها احتياطي استراتيجى جيد من القمح موضحا أن المصريين يستهلكون سنويا حوالي 10 ملايين طن من القمح في التموين.