عاجل- السيسى يوجه بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وقد عرض وزير الزراعة فى هذا الإطار التطوير غير المسبوق الذى تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التى يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليا، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذى انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالى 6،43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالى 3،3 مليار دولار.

وقد وجه الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديرى ذى جودة متميزة، مع الاعتماد الحصرى على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعى، والتصدى لأية مخالفة فى هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومى لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصاديا، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفى ومنظمات المجتمع المدنى.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفنى والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية، وتكثيف الدور الإرشادى لكافة المستفيدين من البرنامج القومى لتوزيع رؤوس الماشية.