السلام التخصصى تحقق أعلى نسبة أشغال للمرضى بـ 5890 عملية خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أجرت مستشفى السلام التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، 166 حالة رعاية أطفال خلال عام 2022، و928 حالة حضانة للأطفال، وحصلت على أعلى نسبة أشغال للمرضى خلال عام 2022، بتحقيق عدد من العمليات بلغ 5890 عملية خلال 2022، وبلغت نسبت التردد على العيادات الخارجية 167822 حالة.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة.

افتتحت مستشفى السلام التخصصى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مبنى الحروق بسعة 63 سرير مريض، وسكن أطباء بسعة 60 سرير، وبلغت حالات الغسيل الكلوى المترددة على العيادة 26700 حالة غسيل كلوى.

كما شهدت المستشفى افتتاح رعاية الطوارئ، وزيادة أسرة الرعاية المركزة، ليصبح إجمالى الرعايات 48 سريرًا منوعا، وإدخال عمليات جراحة الرمد، عمليات جراحة المسالك.

قال الدكتور أحمد رزق نسيم مدير عام المستشفى، أن المستشفى قامت بإنشاء عيادة الألم، وإنشاء وحدة فصل البلازما العلاجية، وإنشاء قسم الأنف والأذن والحنجرة، وإدخال خدمة الغسيل الكلوى للأطفال، وإدخال خدمة مناظير الجهاز الهضمى.

أضاف مدير عام المستشفى، أن المستشفى، قامت بإنشاء صيدلية خاصة لأقسام الرعايات والعمليات، وإنشاء عيادة التغذية العلاجية، ووحدة جراحات الشفة الأرنبية وتشوهات الحلق، تطوير ورفع كفاءة قسم الأشعة.

وأكد الدكتور أحمد رزق أنه تم اختيار وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى من أول 10 مستشفيات، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، والتى تهدف إلى الكشف عن 19 مرض وراثى للأطفال حديثى الولادة.

يذكر أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقوم بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة، خدمة طبية مناسبة.