جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائى، وموقف المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس فى هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك فى إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية. ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التى تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها، ومن ثم المساهمة فى الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة. كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالى لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجهًا بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يوجه الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.