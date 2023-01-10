جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز هذه النوات. ومن أبرز النوات رأس السنة، حيث تهب فى مطلع العام الجديد، وتبدأ 2 يناير وتستمر لمدة 4 أيام، ثم الفيضة الكبرى وترتفع فيها الأمواج ويتوقف الصيد وتهب فى 12 يناير ولمدة 6 أيام، والغطاس تهب بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس وتأتى 19 يناير وتستمر 3 أيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية «طوبة».. النوات تضرب الإسكندرية فى الشتاء (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.