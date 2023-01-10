مروان عطية يجتاز الكشف الطبي بنجاح فى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:26 مساءً - خضع مروان عطية الوافد الجديد على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي صباح اليوم، الثلاثاء، تمهيداً للإعلان عن صفقة.

وأجتاز مروان الكشف الطبي الذي خضع له في أحدى المستشفيات القريبة من النادي الأهلي بالجزيرة.

وتوجه مروان إلى النادي الأهلي من أجل الخضوع لجلسة تصوير تمهيداً للإعلان عن الصفقة.

تفاصيل حسم صفقة مروان عطية للأهلى

وحسم الأهلى صفقة مروان عطية عن طريق انتقال ثنائى الأحمر عمار حمدى ومحمد محمود للفريق السكندرى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بجانب 20 مليون جنيه.

ويُعد مروان عطية من أبرز اللاعبين الذين قدموا عروضاً جيدة هذا الموسم مع الاتحاد لسكندرى، لذا دخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة للحصول على توقيعه إلى أن انتهت الصفقة خلال الساعات الماضية.

مصيلحى يعلن انتقال مروان عطية للأهلى

وأعلن محمد مصليحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، انتقال مروان عطية لاعب لصفوف الأهلى بشكل رسمى، قائلا فى تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت،: الصفقة تمت .. مروان عطية انتقل إلى النادى الأهلى.. الاتحاد حصل على عمار حمدى ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد".

وتابع "غير صحيح أن عمار ومحمد محمود كانا يرفضان الانضمام للاتحاد السكندرى، وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط"، وواصل "عمار حمدى أفضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندرى وتربطه علاقة مميزة بالجمهور، ومحمد محمود يرحب باللعب للاتحاد".

وبدأ مروان عطية مسيرته الكروية داخل جدران نادى الاتحاد السكندرى، وذلك فى موسم 2019 / 2020، حيث شارك اللاعب في 94 مباراة بإجمالي 6 آلاف و536 دقائق لعب مع زعيم الثغر سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

مروان عطية.. القيمة التسويقية للاعب

مروان عطية من مواليد الأول من أغسطس عام 1998 ويبلغ عمره 24 عاما، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعب الاتحاد السكندري 250 ألف يورو طبقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويلعب مروان كخط وسط مدافع.

لفت مروان عطية الأنظار إليه بعد انضمامه إلى منتخب الفراعنة خلال فترة تولي البرتغالي كارلوس كيروش المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، ليلفت الأنظار إلى لاعب الاتحاد خلال الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين زاد اهتمام أندية القمة بالحصول على خدمات اللاعب.