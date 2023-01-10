”القوى العاملة” : انتهاء برنامج تدريبي للمراة على مهنة التفصيل والحياكة بالغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بمركز تدريب مهنى السنطة وعقد الاختبار النهائى للمتدربات بعد انتهاء التدريب العملى والنظرى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوفير فرص تدريب وعمل ملائمة وحقيقية لها في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى .

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ، في تقريره للوزارة ، انه تم انتهاء البرنامج التدريبي لـ 10 متدربات وذلك بمركز التدريب المهنى الثابت بالسنطة ، في غطار خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 التى تم اعتمادها من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات .

وأضاف مدير المديرية ، انه يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية التى تقدمها المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة او في الوحدة المتنقلة ، التقدم غلى مقر مراكز التدريب أو ادارة بحوث العمالة بالمديرية ، وتقدم البرامج التدريبية مجاناً للشباب من الجنسين ، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، والحصول على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء التدريب .