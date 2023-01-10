مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة دراسة تنظيم الاقتصاد غير الرسمى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:25 مساءً - يواصل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان الشباب وسوق العمل غير الرسمى.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.

وكان رئيس مجلس الشيوخ أحال فى 10 أكتوبر 2022 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المعنونة بـ الشباب وسوق العمل غير الرسمى.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة والتى تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.

ويناقش التقرير بشكل تفصيلى العلاقة التأثيرية بين الشباب وسوق العمل غير الرسمى، إذ يعالج أسباب توجه الشباب إلى سوق العمل غير الرسمى، من خلال تسليط الضوء على الواقع وتعقيداته ومشكلاته.

كما يستعرض التقرير تأثيرات هذا التوجه ليس فقط على الشباب وإنما تأثيرات ذلك على الجوانب كافة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكيف وضعت استراتيجيات وخطط وسياسات قادرة على معالجة هذه الظاهرة من المنبع دون الاكتفاء بمعالجة بعض التداعيات والآثار إذا ما تفاقمت الأوضاع، فضلا عن أهمية طرح حزمة من الإجراءات العملية السريعة للحد من تزايد نسبة هذا النوع من الاقتصاد ضمن منظومة الاقتصاد المصرى.