القوى العاملة: فرص عمل للشباب ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بشمال سيناء ،و الفيوم ،ومطروح بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر الماضي ، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت ، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين ،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

وجاء في بيان صحفى للوزارة ، اليوم الاربعاء ، أن التقرير الاول الذى تلقته الوزارة من محمد سالم مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه ان المديرية قامت بصرف 8 آلاف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 13 منشأة ، و 132 منشأة يعمل بها 235 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى ، بالإضافة إلى تشغيل 27 فرصة عمل من ابناء المحافظة .

أما عن التقرير الثانى ، نوهت فيه هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم ، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 499 فرصة عمل للشباب منها 7 لذوى الهمم ، والتفتيش على 313 منشاة بنظام الدورى والحملات ،واسفر عن تحرير 13 محضراً ، وعقد 6 ندوات توعية ، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 98 منشأة اسفر عن تحرير 21 محضراً لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن صرف 59 ألف جنيه لـ 38 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً .

والتقرير الثالث قال فيه عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح ، انه تم تشغيل 55 شاب ، و استخراج 282 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة ، و التفتيش على 483 منشأة عمالياً واسفر عن تحرير 22 محضراً ، وعمل 8 ندوات للتوعية ، والتفتيش على 84 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية واسفر عن تحرير 33 محضراً للمنشآت المخالفة ، واستخراج وتجديد 382 ترخيص عمل لأجانب يعملون في المحافظة .