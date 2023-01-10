مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة المصري في الدوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:25 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة المصري في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في بعض الأمور الفنية في إطار التحضيرات للمباراة القادمة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في بداية المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات مكثفة للرباعي؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف؛ على هامش المران الجماعي.

وأدى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وجلسة تأهيل في «الجيم» ضمن البرنامج المحدد له؛ للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتواجد أكرم توفيق، لاعب الفريق، في ملعب التتش اليوم، حيث خاض اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ووفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.