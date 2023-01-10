وثيقة ملكية الدولة.. زيادة الاستثمارات فى الأنشطة الاقتصادية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافات، تضمنت وثيقة ملكية الدولة للأصول، والتى تحتوى على عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التى سيتم الإبقاء على استثمارات الدولة فيها أو زيادتها.





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