تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديو تحت عنوان "تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية" لاستعرض جهود الدولة فى تعويض أهالى النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.





وخلال تصريحات فى الفيديو، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، أنه تم تسهيل كل الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات سواء كانت مادية أو عينية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة المعنية فى خدمة المتضررين من أهالى النوبة حتى حصولهم على حقوقهم.

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير كل الدعم لأهالى النوبة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمراجعة موقف من لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة من المتضررين من أعمال إنشاء السد العالى وتعلية خزان أسوان، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الثانى للشباب بأسوان عام 2017.



وقال أشرف عطية محافظ أسوان خلال الفيديو أن أكثر من 3600 أسرة استفادت من هذه التعويضات حتى الآن، مشيرا إلى أنه تمت إقامة احتفال خلال يناير 2020 لتسليم مجموعة من أهالى النوبة تعويضاتهم، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف محافظ أسوان أن المحافظة تشهد نهضة حضارية وتنموية، حيث يتم تنفيذ 265 مشروعا فى مركز نصر النوبة، بالإضافة إلى عدد من المحاور والطرق الجديدة التى تكتسب أهمية كبيرة داخل المحافظة.

يأتى هذا فيما، أعرب عدد من أهالى النوبة من أصحاب التعويضات خلال لقاءات فى الفيديو ــ تم إجراء بعضها داخل الأراضى التى حصلوا عليها كتعويض ــ عن سعادتهم وامتنانهم لاستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على تعويضهم عن تضررهم جراء أعمال إنشاء السد العالى وتعلية خزان أسوان.

وأشاد أهالى النوبة بسهولة الإجراءات وتوفير كل سبل الدعم لهم وإتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين التعويضات وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم.

كما أثنى عدد من أهالى النوبة على المشروعات التنموية التى تشهدها محافظة أسوان، مؤكدين أن حياتهم أصبحت أفضل مما كان سابقا فى ظل المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها حياة كريمة واهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية.