وزير الصحة يبحث تطوير الخدمات الإلكترونية بالقطاع الصحي مع إحدى الشركات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 01:27 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الإثنين، اجتماعًا مع إحدى الشركات الرائدة في مجال البرمجيات وتقنيات المعلومات في مصر والشرق الأوسط، لمتابعة نظم الميكنة بالخدمات المقدمة بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض تقرير مفصل حول آليات العمل بالنظم الإلكترونية في مشروعات (العلاج على نفقة الدولة، قوائم الانتظار، منظومة الرعايات والحضانات، المنصة الإلكترونية للصحة النفسية، بوابة خدمات وزارة الصحة).

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة لميكنة الخدمات المقدمة بوزارة الصحة، وكذلك المشروعات الجاري العمل عليها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بوضع خطة لتفعيل نافذة إلكترونية موحدة للدمج بين جميع أنظمة العمل المميكنة لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يساهم في إنشاء مركز بيانات موحد لجميع الإمكانيات والموارد المادية والبشرية التي تمتلكها الوزارة.

ونوه "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية الاستفادة القصوى من تطبيق نظم حلول البرمجيات المتكاملة في تحديث برامج العمل الإلكترونية بالوزارة، والتي تتيح العمل بأحدث التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن التيسير في تقديم الخدمات الطبية والإدارية للمواطنين.