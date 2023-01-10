وزير الصحة يبحث تطوير الخدمات الإلكترونية بالقطاع الصحى (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعًا مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال البرمجيات وتقنيات المعلومات فى مصر والشرق الأوسط؛ لمتابعة نظم الميكنة بالخدمات المقدمة بالوزارة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض تقرير مفصل حول آليات العمل بالنظم الإلكترونية فى مشروعات (العلاج على نفقة الدولة، قوائم الانتظار، منظومة الرعايات والحضانات، المنصة الإلكترونية للصحة النفسية، بوابة خدمات وزارة الصحة).

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة؛ لميكنة الخدمات المقدمة بوزارة الصحة، وكذلك المشروعات الجارى العمل عليها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بوضع خطة لتفعيل نافذة إلكترونية موحدة للدمج بين جميع أنظمة العمل المميكنة لمختلف الخدمات التى تقدمها الوزارة، بما يساهم فى إنشاء مركز بيانات موحد لجميع الإمكانيات والموارد المادية والبشرية التى تمتلكها الوزارة.

ونوه "عبدالغفار" أن الوزير أكد أهمية الاستفادة القصوى من تطبيق نظم حلول البرمجيات المتكاملة فى تحديث برامج العمل الإلكترونية بالوزارة، والتى تتيح العمل بأحدث التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن التيسير فى تقديم الخدمات الطبية والإدارية للمواطنين.