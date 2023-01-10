جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2042، المؤرخ فى 20 نوفمبر 2022.
وتقرر فى المادة الأولى بأن يخول بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك عملًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل يمنح 66 عاملا بوزارة الاتصالات «الضبط القضائى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.