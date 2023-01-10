وزارة التنمية المحلية تعلن عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 12:29 مساءً - اللواء هشام آمنة : نسعى لتمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء بمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

*وزير التنمية المحلية : بدء تلقى طلبات التقديم إلكترونياً اليوم وحتى 8 فبراير القادم وتخصيص رقم موبايل للرد على الاستفسارات *

أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء عن 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفى ( الممتاز – العالى – المدير العام ) وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم ( 35 ) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم ( 1) لسنة 2023 .

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022 وحتى 8 فبراير القادم وسيتم تلقى الطلبات إلكترونياً ، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومي لإكتسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل وحرصاً من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة .

وقد تضمن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز عدد وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء و المتابعة والتفتيش ، وفى المستوى الوظيفى العالى 3 وظائف هي رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة و التفتيش ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

كما تضمن الإعلان 18 وظيفة مدير عام وهي مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات و القيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات و الضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي و الإداري و مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني و الهندسي ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم و التطبيقات والدعم الفني ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء و التقارير والنشر الإلكترونى ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب و مدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية و مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم و مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية ومديرعام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات و مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وستكون تلك الوظائف القيادية للعمل بديوان عام الوزارة وفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفى الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بريد إلكترونى ( [email protected] ( وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg على أن يتم تحميل المستندات المطلوبة على الموقعين داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيا ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد إنقضاء الميعاد ، كما تم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو : ( 01101732226 ) .