«سياحة حفلات الزفاف».. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من الهند (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بدولة الهند، وعلى متنها 337 راكباً، وذلك لحضور حفل زفاف هندى يُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة على مدار 3 أيام.





يأتى ذلك فى إطار استحداث نمط سياحة حفلات الزفاف وجذب روادها إلى مصر، وجهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحى المصرى كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.

وقد تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والترحيب بالركاب والضيوف والعروسين وتقديم الورود وعزف الموسيقى، تعبيراً عن حفاوة الاستقبال.

وكان فى استقبالهم، اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بجنوب سيناء، الذى قام بتوزيع الهدايا التذكارية لهم والنشرات الدعائية لتعريفهم بالمقصد السياحى المصرى ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعددة.

جدير بالذكر أن عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كان قد التقى بممثلى اتحاد منظمى حفلات الزفاف الهندى EMF Global أحد أهم التحالفات التى تضم المتخصصين فى تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالمياً بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك خلال المؤتمر الأول للاتحاد والذى عُقد فى شهر سبتمبر الماضى بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، والذى أُقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة فى تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.

كما عقد على هامش المؤتمر عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات لبحث خطة عملها ورؤيتها المستقبلية لتنظيم هذه الفعاليات فى مصر، حيث تعد سياحة حفلات الزفاف أحد الأنماط السياحية العالمية التى تستقطب السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع.