التقديم إلكترونيا.. وزارة التنمية تعلن عن 22 وظيفة قيادية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، عن 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفى ( الممتاز – العالى – المدير العام ) وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم ( 1) لسنة 2023.





وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10 يناير 2022 وحتى 8 فبراير القادم وسيتم تلقى الطلبات إلكترونيا، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يأتى بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه استكمالاً للجهود التى تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومى لاكتسابه مزيد من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل وحرصاً من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

تضمن الإعلان عن الوظائف فى المستوى الوظيفى الممتاز عدد وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وفى المستوى الوظيفى العالى 3 وظائف هى رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

تضمن الإعلان 18 وظيفة مدير عام وهى: مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء و التقارير والنشر الإلكترونى ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى ومدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات ومدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

وستكون تلك الوظائف القيادية للعمل بديوان عام الوزارة وفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفى الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بريد إلكترونى من هنا وموقع وزارة التنمية المحلية من هنا على أن يتم تحميل المستندات المطلوبة على الموقعين داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونيا ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد إنقضاء الميعاد، كما تم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين فى التقدم وهو: ( 01101732226).