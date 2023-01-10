«البحث العلمى» تعلن أجندة معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى، أجندة معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023 الذى تنطلق فعالياته فى 13 فبراير المقبل بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشارت الأكاديمية، فى بيان أصدرته اليوم، إلى أن المعرض هذا العام يضم أكثر من 11 جناحا متخصصا وهى بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلى، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم، موضحة أنه تم تخصيص عدد من أجنحة العرض المستقلة للجامعات والمراكز والهيئات البحثية والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال فى مصر والعالم.

وأضافت، أنه سيتم تنفيذ عدد كبير من المؤتمرات المصغرة المتخصصة وورش العمل والمنتديات أثناء فترة عقد المؤتمر وهى اليوم الوطنى للقمح، الزراعات الملحية والصحراوية، البحث العلمى والصناعة، عيادة الشركات التكنولوجية الناشئة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبى - دبلوماسية العلوم فى عالم متغير.

ودعت أكاديمية البحث العلمى، المهتمين من أعضاء هيئات البحوث والتدريس والمبتكرين والمخترعين والعلماء والخبراء ورواد الأعمال والشركات والبنوك والجامعات والمراكز البحثية والإعلام العلمى ومديرى الحاضنات وأودية العلوم والمسرعات والجهات المانحة الراغبة فى المشاركة فى المعرض أو إحدى الفعاليات المصاحبة لزيارة موقع الأكاديمة من هنا.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضيف شرف هذه النسخة هى دولة البرتغال.