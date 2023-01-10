جدة - نرمين السيد - ويبلغ طول السفينة جلورى 225 مترا، وعرضها 32 مترا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحى إنشكيب. ودفعت هيئة قناة السويس، بـ4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملحمة جديدة فى قناة السويس.. قصة 3 ساعات ونصف لإصلاح «جلورى» (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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