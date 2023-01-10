أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مسنة

جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من سيدة "مسنة"، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بطلب مساعدة لفتح باب الشقة محل سكنها. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل سكن المُبلغة، وتبين وجود سيدة "مسنة"، مقيمة بمحل البلاغ، بمفردها وتجد صعوبة فى الحركة لظروفها الصحية، وتمت مساعدتها. وتقدمت السيدة بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة وتلبية استغاثتها.

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