«حياة كريمة»: وصول سيارتى إسعاف لوحدة بيت داود فى سوهاج (صور)



جدة - نرمين السيد - وأضافت "حياة كريمة" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه تم رفع كفاءة وحدة إطفاء الحريق بقريه بيت داود بنسبة تنفيذ 100% وتسليمها لقطاع الحماية المدنية وفى انتظار وصول باقى سيارات إطفاء الحريق.

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