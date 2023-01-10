«الأخوة الإنسانية»: تحالف العمل الأهلى منظومة مهمة لدعم الجهود الإنسانية

جدة - نرمين السيد - شارك المطران يوأنس لحظى جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية، فى فعاليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى القاهرة، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مارس من العام الماضى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى.

وأكد المطران يوأنس لحظى جيد أهمية انعقاد هذا المؤتمر، ذلك أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم من خلال مؤسساته الشريكة منظومة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى القرى الأشد احتياجا، ويلعب دورا مهما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى البلاد وتوحيد عمل الجمعيات الأهلية للوصول لأكبر عدد ممكن من المبادرات والأنشطة الخيرية.

وأضاف أن مؤسسة الأخوة الإنسانية، تشترك فى الأهداف ذاتها مع المؤسسات الإنسانية الأخرى فى مصر، وتسعى للوصول إلى جميع الفئات المحتاجة، مشيرًا إلى مشروعات المؤسسة المتمثلة فى مستشفى بامبينو چيزو العالمى للأمومة والطفولة، ودار واحة الرحمة لرعاية الأيتام والقوافل الطبية.

وقد أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف؛ لتشمل تقديم الدعم المالى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التى نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التى جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم أكثر من 30 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحادا إقليميا، التى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.