فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين برواتب تصل لـ5000 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:20 صباحاً - كشفت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل بشركات القطاع الخاص بمحافظة القاهرة، برواتب مجزية للمتقدمين تصل لـ5000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي ومواصلات.

وجاءت أبرز فرص العمل المتاحة في شركات القطاع الخاص بالقاهرة، إعلان إحدى شركات التوريدت الكتابية والمكتبية بالمعادى الجديدة حاجتها لعاملين مخازن براتب 3500 جنيه، وسائقين حاصلين على رخصة ثالثة بمرتب 4000 جنيه، ومندوبين توزيع بمرتب 5000 جنيه، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، ويتراوح عمره بين 20 و35 سنة، غير مشترطة الخبرة، وبمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي ومواصلات.

وشملت الوظائف الخالية في المحافظة، الحاجة إلى 20 عامل نظافة بإحدى الشركات الخاصة بمدينة نصر، على أن يكون عمر المتقدم للوظيفة بين 18 و45 سنة، والراتب وفقا للمقابلة، غير مشترطة الخبرة.

كما شملت فرص العمل المتاحة في القاهرة، وظائف شاغرة في إحدى شركات الأمن والحراسة بالعباسية تطلب 445 ظابط أمن إداري و24 مشرف أمن، على أن يكون المتقم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، يقرأ ويكتب، ويتراوح عمره بين 21 و42 سنة، غير مشترطة الخبرة، وذلك بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي ومواصلات (دائري المرج – الجيزة)، وراتب يتراوح بين 3500 و4500 جنيه.

وتضمنت فرص العمل المتاحة في المحافظة، إعلان إحدى شركات الأمن والحراسة في صلاح سالم بمدينة نصر عن حاجتها لـ300 فرد أمن للعمل في مواقع عدة تشمل (التجمع - أكتوبر - العاشر من رمضان – الفطامية - العين السخنة – الغردقة)، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط أو متوسط، يتراوح عمره بين 18 و50 سنة، وذلك بمزايا تشمل إقامة ووجبات وتأمين صحي واجتماعي وراتب يتراوح بين 3500 و3750 جنيه.

وشملت الوظائف الخالية في القاهرة، 5 مشرفين استقبال براتب 4500 جنيه، و7 مشرفين موقع لديهم خبرة عسكرية براتب 4500 جنيه، و200 فرد أمن بمرتب يتراوح بين 3500 و 3700 جنيه، في إحدى شركات الأمن بمصر الجديدة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، يتراوح عمره بين 21 و 50 سنة، غير مشترطة الخبرة، بمزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها أنه على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.

كما أعلنت "الوزارة"، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للإناث فقط بمحافظة الغربية، برواتب تبدأ من 3000 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة، وإحدى مؤسسات التمويل التابعة لوزارة التضامن.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة هى 100 منسقة ميدانية، يشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من 18 إلى 35 سنة، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، كما يشترط أن تكون مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط، وتقيم بالنطاق الجغرافى للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأشارت إلى أن الوظيفة تشمل تأمين صحى واجتماعى، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة، وعلى الراغبات فى التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8.

وأوضحت أن المقابلات تجرى فى الساعة العاشرة صباحا فى العناوين التالية: فرع زفتى يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أمام موقف طنطا، وفى فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعى، وفرع المحلة يوم الإثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة، وفرع قطور يوم الإثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد، وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31 يناير، بمقر الفرع أول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف، وفرع كفر الزيات يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش أبو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب برج الدكتور ابراهيم الديب.