الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أهمية دور الجمعيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:19 صباحاً - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة فى إطار العمل الخيرى التى تقدم المساعدات بالمجالات التى لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، والذى حقق نتائج كبيرة.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي في مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: الأزمة الحالية لها تداعيات قد تمتد للعام الحالي" - أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال - في مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمس - إن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات" مشيرا إلى أن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضح في هذا الإطار.

وتابعت الصحيفة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن شكره للتحالف، قائلا: "أنتم نموذج يحتذى لعدد كبير من المصريين الذين يعملون في إطار المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي.. مضيفة أن الرئيس دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023؛ نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة.

وأشارت إلى أن الرئيس أوضح - خلال المداخلة - أن التحالف بذل خلال عام 2022 جهودا كبيرة، وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الحالي، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين، لافتا إلى ما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا صندوق "تحيا مصر" إلى المساهمة في هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر في هذا الاتجاه.