وزير الرى: تحديث الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.





وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء وأجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.



وأوضح الدكتور وزير الرى أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من المحطات، وهى محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانة بمحافظة أسوان، كما تجرى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وأعمال تأهيل (46) صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات، وكذا أعمال توريد وتركيب (12) محرك كهربائى (8) محولات لمحطات الشلوفة وأعمال توريد رولمان بلى لمحطات المصلحة، كما تم الإستلام الابتدائى لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف.



كما يجرى العمل على إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب (25) صندوق تروس، وإنهاء اجراءات الطرح لعملية توريد وتركيب (75) محرك كهربائى لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أى أعطال، وكذا عملية توريد وتركيب (23) ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، بالإضافة للعمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.



واستعرض الدكتور سويلم فى التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بـ(5) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفورى والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3 ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير.



كما استعرض الإجراءات المتخذة لتطوير وتحديث الورش التابعة للمصلحة وعددها (12) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادى - المنيا - توشكى)، ومزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، وتوفير احتياجات المحطات من الكراسى النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل.



كما استعرض إجراءات تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسؤولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدورى لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية.