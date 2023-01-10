وزير الرى يتابع أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 10:21 صباحاً - - الدكتور سويلم : متابعة مستمرة للتنسيق بين اجهزة الرى والصرف والميكانيكا لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع

- العمل على تنفيذ محطات جنوب بورسعيد الجديدة وطويسة وبلانة ، وتجارب تشغيل لمحطتي تل العمارنة ١-٢ ، وإحلال وتجديد محطة التحرير

- الإستلام الابتدائي لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا ١ الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف

- العمل على إسناد عملية توريد وتركيب (٢٥) صندوق تروس ، وطرح عملية توريد وتركيب (٧٥) محرك كهربائي و (٢٣) ماكينة تنظيف شبك أعشاب

- إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

- العمل على ضمان جاهزية مراكز الطوارئ لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول

- تحديث الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والمستخدمة فى إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية

- تطوير المعامل الهندسية المسئولة عن إختبارات ومعايرة أجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة .

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء وأجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات .

وأوضح الدكتور سويلم أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المحطات ، وهى محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتي طويسة وبلانة بمحافظة أسوان ، كما تجرى تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة ١-٢ بمحافظة المنيا ، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وأعمال تأهيل عدد (٤٦) صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات ، وكذا أعمال توريد وتركيب عدد (١٢) محرك كهربائي وعدد (٨) محولات لمحطات الشلوفة وأعمال توريد رولمان بلى لمحطات المصلحة ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة دير السنقوريه بالمنيا ومحطة اسنا ١ الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف .

كما يجرى العمل على إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس ، وإنهاء اجراءات الطرح لعملية توريد وتركيب (٧٥) محرك كهربائي لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال ، وكذا عملية توريد وتركيب عدد (٢٣) ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال ، بالإضافة للعمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .

وإستعرض الدكتور سويلم في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو) ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير .

كما إستعرض سيادته الإجراءات المتخذة لتطوير وتحديث الورش التابعة للمصلحة وعددها (١٢) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، ومزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، وتوفير احتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل .

كما إستعرض سيادته إجراءات تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات ، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية .