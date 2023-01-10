صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى أهمية دور المجتمع المدنى لمساعدة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم "الثلاثاء" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة فى إطار العمل الخيرى التى تقدم المساعدات بالمجالات التى لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى حقق نتائج كبيرة.





وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسى فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: الأزمة الحالية لها تداعيات قد تمتد للعام الحالى" - أن الرئيس السيسى قال - فى مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادى بالمؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أمس - إن مؤسسات المجتمع المدنى تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية فى مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقى الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات" مشيرا إلى أن جهد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى واضح فى هذا الإطار.

وتابعت الصحيفة إن الرئيس السيسى أعرب عن شكره للتحالف، قائلا: "أنتم نموذج يحتذى لعدد كبير من المصريين الذين يعملون فى إطار المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادى، مضيفة أن الرئيس دعا التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وكل كيانات المجتمع المدنى إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023؛ نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة.

وأشارت إلى أن الرئيس أوضح - خلال المداخلة - أن التحالف بذل خلال عام 2022 جهودا كبيرة، وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الحالى، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين، لافتا إلى ما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيرى، داعيا صندوق "تحيا مصر" إلى المساهمة فى هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر فى هذا الاتجاه.