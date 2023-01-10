جامعة القاهرة: المعهد القومى للأورام استقبل 315 ألف مريض خلال 2022

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتور محمد عبد المعطى سمرة، حول جهود المعهد القومى للأورام ومستشفى أورام الثدى فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، واستقبال وعلاج المرضى من كل أنحاء الجمهورية خلال عام 2022، مؤكدا أن المعهد لا يدخر جهدا فى علاج واستقبال الحالات المرضية دون قيد أو شرط ومن كل المحافظات ومهما كانت مرحلة تفشى المرض.





وأكد التقرير أنه تم استقبال نحو 315 ألف مريض خلال عام 2022 بزيادة 26 ألف و500 مريض بعد إجراء عدد من التوسعات والتطوير بالمعهد ومستشفى أورام الثدى بالتجمع، مشيرا إلى أن المعهد يضم 860 عضو هيئة تدريس و540 هيئة التمريض، ويتم استقبال وعلاج المرضى من خلال 40 عيادة طبية فى كل التخصصات الخاصة بالأورام.

وأضاف التقرير أن المعهد أجرى نحو مليون و100 الف تحليل للمرضى، و98 ألف جلسة علاج كيماوى، و72 ألف و641 أشعة تشخيصية، و17 ألف جلسة إشعاع، و9 آلاف و535 عملية منها 4113 عملية جراحية و5 آلاف و416 عملية بالمناظير، مشيرا إلى أن المعهد يعمل بطاقة 490 سريرا من بينها 44 سرير رعاية مركزة للحالات الصعبة.

وأشار التقرير إلى أن المعهد ساهم فى المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال استقبال نحو 2351 حالة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وإجراء العمليات الجراحية لأكثر من 9 آلاف و458 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بخلاف العمليات الجراحية التى على قوائم المعهد ما بين عمليات كبرى وصغرى ومناظير.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة بذلت جهودا كبيرا خلال الفترة الاخيرة لاعادة عمل المعهد بأقصى طاقة استيعابية ممكنة وذلك بعد بدء العمل بالمستشفى الجنوبى للمعهد واجراءات التوسعات فى مستشفى اورام الثدى بالتجمع، والذى تجرى به توسعات بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية تشمل البنية التحتية والطبية سواء الكشف المبكر والتوعية والعلاج، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائى.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بتطوير معهد الأورام والمستشفيات التابعة له، ومنها معهد الأورام القديم، والمستشفى الجنوبى للمعهد، ومشروع تطوير مستشفى الثدى بالتجمع الأول، بالإضافة إلى بناء المعهد القومى للأورام الجديد 500 500 والذى تم قطع شوط كبير فيه وسوف يتم افتتاح المرحلة الأولى منه قريبا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه من المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية السابقة بنسبة 220% وذلك بعد إتمام تشغيل المبنى الجنوبى للمعهد بفم الخليج بكامل طاقته وتوسعات مستشفى أورام الثدى والانتهاء من وتشغيل المرحلة الأولى من مستشفى 500 500، موضحا أن معهد الأورام الجديد يقام على مساحة 844,000 متر مسطح وبنسبة بنائية 38% وقدرة إستيعابية 1,020 سريرا، ويتكون من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج كل أنواع الأورام وكل الأعمار بسعة 1,020 سريرا بالقسم الداخلى، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازا للعلاج الإشعاعى، ومركزا متكاملا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.