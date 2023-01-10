محافظ بورسعيد يناقش الخطة الاستثمارية لعام «2023 - 2024»

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 - 2024 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديرو مديريات الإسكان، الطرق، والإدارة الاستراتيجية، مديرى هيئات المرافق.





وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة الخطة الاستثمارية التى تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية المحافظ، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات فى الست سنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة. واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتى تصب فى النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن. ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة فى المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها بورسعيد فى كافة القطاعات، والتى ساهمت فى تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرا أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إدارى كفء ساهم فى تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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