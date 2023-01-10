الصحة: بدء تطوير المستشفيات القديمة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

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جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلاً عن الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بميكنة المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عرض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى لعام 2023، والتى تناولت عدداً من المحاور، حيث تضمنت عدد المنتفعين ومتلقى الخدمة ضمن المنظومة خلال العام 2022، فضلاً عن خطط (التوسع فى التغطية التأمينية حتى عام 2024، الارتقاء بجودة الرعاية الطبية واستحداث عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، تطوير الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية، التوسع فى وحدات تقديم الخدمة الطبية، تطوير منظومة العيادات، تطوير منظومة التموين الطبى وتوفير الدواء، التحول الرقمى ونظم المعلومات).
وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على منظومة تطوير الأداء والرقابة والحوكمة الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى لعام 2023، فضلاً عن خطة الاستثمار فى الكوادر البشرية ضمن المنظومة، لافتاً إلى الاطلاع على التقارير الخاصة بالمشروعات التى من المقرر الانتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال الفترة 2023 حتى 2025، وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالمرور الدورى على المخازن التابعة لوزارة الصحة، والتى أشارت إلى المرور على 100% من المخازن الرئيسية التابعة للمديريات والجهات والهيئات على مستوى محافظات الجمهورية خلال عام 2022، فضلاً عن المرور على عدد من المخازن الفرعية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول عرض الخطة السنوية لعام 2023 الخاصة بمحافظة الغربية، لافتاً إلى تشديد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة الخاصة بخطط التطوير لكل محافظة، لضمان استدامة تقديم خدمات صحيّة آمنة للمواطنين.
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