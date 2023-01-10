صحة الإسكندرية: استقبال 1291 مريضا بمكاتب خدمات المواطنين

جدة - نرمين السيد - استقبلت مكاتب خدمات المواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية 1291 مريضا، منذ أول ديسمبر الماضى، وهو تاريخ بدء تنفيذ مشروع تكامل ودمج خدمات المواطنين طبقا لتعليمات وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو.





وقالت وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجى الدكتورة ميرفت السيد- فى بيان، اليوم الثلاثاء - إن مستشفيات "الجمهورية، ورأس التين، وأطفال الرمل" سجلت أعلى نسب تفاعل للمرضى مع المنظومة لتلافى أسباب الشكاوى.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد أنه تم أيضا تفعيل المنظومة بوحدات طب الأسرة ومكاتب الصحة وكذلك بمستشفيات وزارة الصحة غير التابعة للمديرية منذ أول يناير الجارى، حيث بلغ التردد خلال الأسبوع الأول 209 حالة بالوحدات ومكاتب الصحة، و97 مريضا بمستشفيات وزارة الصحة غير التابعة للمديرية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين فى حالة وجود أى عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات، حيث يتكون هيكل المشروع من إدارات المستشفيات والجودة والخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية، وفرق تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات، التى تقوم باستقبال المواطنين وتلقى شكاواهم، ويقوم الفريق بالعمل على حلها مع تسجيل كل ذلك فى سجل خاص، كما يقوم الفريق بعمل استبيانات عشوائية؛ للوقوف على مدى رضاء المواطنين، مشيرة إلى أنه تم توزيع زى خاص على أعضاء الفريق بكل مستشفى.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة ميرفت السيد إن عدد العيادات المسائية المتميزة بالمستشفيات التابعة للمديرية بلغ حتى الآن 53 عيادة تخصصية، استقبلت 3 آلاف و783 مريضا، منذ الإعلان عن تشغيلها نهاية نوفمبر الماضى.

وأشارت إلى أن العيادات تعمل بتخصصات دقيقة ويقوم بالعمل بها استشاريون وأخصائيون بجميع التخصصات، وتصدر المراكز الأولى لأعلى تردد للمرضى بالعيادات مستشفى رأس التين العام، يليه مستشفى أطفال الرمل، ثم مستشفى أبى قير العام.