وقالت وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجى الدكتورة ميرفت السيد- فى بيان، اليوم الثلاثاء - إن مستشفيات "الجمهورية، ورأس التين، وأطفال الرمل" سجلت أعلى نسب تفاعل للمرضى مع المنظومة لتلافى أسباب الشكاوى.
وأضافت الدكتورة ميرفت السيد أنه تم أيضا تفعيل المنظومة بوحدات طب الأسرة ومكاتب الصحة وكذلك بمستشفيات وزارة الصحة غير التابعة للمديرية منذ أول يناير الجارى، حيث بلغ التردد خلال الأسبوع الأول 209 حالة بالوحدات ومكاتب الصحة، و97 مريضا بمستشفيات وزارة الصحة غير التابعة للمديرية.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى التيسير على المواطنين فى حالة وجود أى عائق أو شكوى أثناء تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات، حيث يتكون هيكل المشروع من إدارات المستشفيات والجودة والخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية، وفرق تكامل ودمج خدمات المواطنين بالمستشفيات، التى تقوم باستقبال المواطنين وتلقى شكاواهم، ويقوم الفريق بالعمل على حلها مع تسجيل كل ذلك فى سجل خاص، كما يقوم الفريق بعمل استبيانات عشوائية؛ للوقوف على مدى رضاء المواطنين، مشيرة إلى أنه تم توزيع زى خاص على أعضاء الفريق بكل مستشفى.
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة ميرفت السيد إن عدد العيادات المسائية المتميزة بالمستشفيات التابعة للمديرية بلغ حتى الآن 53 عيادة تخصصية، استقبلت 3 آلاف و783 مريضا، منذ الإعلان عن تشغيلها نهاية نوفمبر الماضى.
وأشارت إلى أن العيادات تعمل بتخصصات دقيقة ويقوم بالعمل بها استشاريون وأخصائيون بجميع التخصصات، وتصدر المراكز الأولى لأعلى تردد للمرضى بالعيادات مستشفى رأس التين العام، يليه مستشفى أطفال الرمل، ثم مستشفى أبى قير العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الإسكندرية: استقبال 1291 مريضا بمكاتب خدمات المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.