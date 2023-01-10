الصحة: نتابع مستجدات كورونا ومتحور الصين غير مقلق

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة المصرية لديها نظام مراقبة وترصد قوى، والوزارة على تواصل وثيق مع جميع المنظمات الصحية العالمية؛ لمتابعة أى مستجدات، وحتى الآن متحور الصين "غير مقلق".





وقال متحدث الصحة - فى تصريحات متلفزة - إنه لا تغيير فى الإجراءات الاحترازية فى المطارات أو الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الوضع الوبائى فى مصر مستقر حتى الآن، وأن الوزارة على تواصل وثيق مع المنظمات الصحية العالمية؛ لمتابعة أى مستجدات، لكن حتى الآن "متحور الصين" غير مقلق.

وأشار إلى أنه حتى الأسبوع الأول من يناير 2023، وضمن مراكز الترصد البالغة 27 مركزا، كانت معظم الإصابات متركزة فى الانفلونزا الموسمية، ويليها الفيروس "المخلوى"، وأخيرا فيروس كورونا، معلنا أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة بسبب كورونا خلال أول أسبوع من العام الجارى.

وأوضح أن ما يتردد عبر التواصل الاجتماعى بشأن ظهور متحورات "أوميكرون" غير دقيق، مشيرا إلى أن هناك 20 متحورا من أوميكرون، لكن لا يوجد منها ما هو خطير، لافتا إلى أن وجود متحورات كورونا أمر طبيعى، حيث كان آخر متحور لـ "أوميكرون" ظهر فى أغسطس العام الماضى.

وحول توسيع الإجراءات الاحترازية بسبب تفشى متحور الصين بها ولجوء بعض الدول لبعض الإجراءات، شرح متحدث الصحة أن ما يهم العالم الآن ونظامه الصحى ليس معدل الإصابات، لكن عدد الوفيات، والمصابين بشدة أعراض، وجميع المتحورات المندرجة من أوميكرون.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمتمثلة فى التهوية الجيدة، والتطهير المستمر، وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر عليه 6 أشهر وعمره أقل من 60 ولا يعانى من أمراض مزمنة، وكل من تجاوز الستين أو لديه أمراض مزمنة عليه الحصول على الجرعة التنشيطية؛ إذا مر عليه 3 أشهر فقط.