نداء الرئيس السيسى بدور أكبر للمجتمع المدنى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان الرئيس خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: نثمن دور "المجتمع المدنى" وندعم الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاج، نقلت صحيفة الأهرام عن الرئيس السيسى، تأكيده أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة فى "العمل الخيرى" التى تقدم المساعدات فى المجالات التى لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذى حقق نتائج كبيرة، كما دعا كيانات المجتمع المدنى لتكثيف جهودها خلال عام 2023، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، مؤكدا أن الدولة والشعب قادرون على الصمود أمام أى تحد.

كما نقلت الصحيفة عن الرئيس، قوله فى مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادى خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مؤسسات المجتمع المدنى تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، مشيرا إلى أن هناك نحو 50 ألف جمعية فى مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، داعيا إلى انضمام باقى الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع.

وتابع الرئيس أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى لكن ظروف 2023 تحتاج إلى مضاعفة الجهد، نظرا للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على العالم بأكمله وهى أزمة مستمرة ولها تأثير كبير، وتساءل الرئيس، قائلا: "هل سنتخلى عن مصر إذا كانت الظروف صعبة..هل نحن دخلنا فى حروب أو مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟"، مبينا أن مصر تدفع ثمن هذه الأزمات مثل باقى دول العالم.

وأعرب الرئيس، عن شكره للتحالف وللنماذج المتحدثة المستفيدة من "مبادرة ازرع"، وعن شكره لجميع مزارعى مصر، لافتا إلى أن تدريب المزارعين على الزراعة الحديثة يسهم بشكل كبير فى زيادة المحاصيل وتوفير المياه والأسمدة، وقد كرم الرئيس عددا من النماذج الملهمة فى العمل الخيرى.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان توجيهات رئاسية للقوات المسلحة بمواصلة تخفيف الأعباء عن المواطنين، قالت صحيفة الأخبار، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة 3 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم دفع أسطول ضخم من وسائل النقل الثقيلة والقطارات لتوزيع السلع على مختلف محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بأنحاء الجمهورية، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق.

وأشارت إلى أن جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة قام بتوفير مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك من خلال المجمعات والمنافذ المنتشرة بمختلف المحافظات.. موضحة أن جهود القوات المسلحة المستمرة تأتى فى إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصرى العظيم.

وأوضحت أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.

اقتصاديا، وتحت عنوان لا ضرائب جديدة بمنظومة توحيد ضريبة الأجور والمرتبات، نقلت صحيفة الأخبار، عن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب تأكيده، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات لا تقوم بفرض أى ضرائب جديدة.

وأضاف أن المنظومة تعمل على توحيد احتساب الضريبة على مستوى كافة موظفى الدولة العاملين بالقطاعات المختلفة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لأحكامه وذلك وفقا للقوانين المنظمة للعمل فى القوانين المختلفة.

وأوضح أن هذه المنظومة تسهم فى تطبيق القانون الضريبى بشكل صحيح على جميع الدخول المحققة للعاملين بالدولة تفعيلا لمبدأ العدالة الضريبية وتحمل الجميع عبء الضريبة التى يقرها القانون الضريبى للمساهمة فى دعم موارد الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومى إلكترونيا.

عربيا، وتحت عنوان تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى "جامعة الدول" تطلق 2023 عاما للشباب العربى، أبرزت صحيفة الجمهورية، إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربى أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى، خلال لقائه مع وزراء الشباب والرياضة العرب، فى مايو 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى مؤتمر صحفى مشترك أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى، والأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة د. هيفاء أبوغزالة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب د. أشرف صبحى - قوله "خلال المؤتمر إننا جميعا متفقون على رؤية واحدة إزاء قضايا الشباب"، معربا عن تهنئته لدولة العراق على استضافته كأس (خليجى (25)، بعد توقف 45 عاما، معتبرا أن الافتتاح كان رائعا جدا، مؤكدا دعمه ووزراء الشباب العرب لهذا الحدث المهم.

وأشار إلى أن البرامج المستهدفة هى 44 برنامجا قابلا للإضافة والعمل مع كافة الدول العربية، لوضع المحاور الأساسية للأنشطة المختلفة تنسيقا مع مختلف اللجان ذات الصلة، وأهمها لجنتا الشباب والرياضة، مؤكدا أن كل الفعاليات الشبابية فى مصر عام 2023 ستكون تحت عنوان فعالية الشباب العربى.

وأضاف: أننا نستهدف 32 ألفا و500 فرصة مشاركة للشباب العربى، مستعرضا بعض النماذج لهذه الأنشطة والفعاليات فى عدد من الدول العربية، منها مصر والإمارات وتونس والسودان وفلسطين مشيرا إلى أنه ستكون فى مصر مسابقة تصميم (لوجو) للشباب العربى، وملتقى الشباب العربى، وملتقى القيادات الشابة الإعلامية، والمؤتمر العربى الأول للوظائف المستقبلية وتكنولوجيا المعلومات، وبرلمان الشباب العربى، وغيرها.

وفى عربى آخر، وتحت عنوان شكرى يؤكد لـ "أبشر عمر": تضامن مصر الكامل مع الصومال فى مواجهة الإرهاب، نقلت صحيفة الأخبار عن وزير الخارجية سامح شكرى، تأكيده تضامن مصر الكامل مع الصومال فى مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية فى هذا المجال، وكذا فى التعامل مع التحديات الإنسانية والتنموية الصعبة التى يواجهها الصومال نتيجة موجة الجفاف التى تجتاح البلاد، فضلا عن استعداد مصر الدائم لتقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية أمس "أبشر عمر جامع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى خلال الزيارة التى يقوم بها إلى القاهرة ضمن الوفد الرسمى الذى يترأسه رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى بارى".

ونقلت الحصيفة عن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية الصومالية، والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق فى الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فى ظل الزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات بين البلدين بتوجيه مباشر من القيادتين السياسيتين للبلدين خلال لقاءاتهما واتصالاتهما المتعددة مؤخرا.

عالميا، وتحت عنوان البرازيل تنتفض بعد واقعة اقتحام مقار السلطة، قالت صحيفة الأهرام، عقب الهجوم «الصادم» الذى شنه أنصار اليمين المتطرف على مقار السلطة فى البرازيل، أصدر الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا مرسوما يقضى بـ"تدخل فيدرالى" للقوى الأمنية بهدف استعادة السيطرة على أمن العاصمة برازيليا، فيما سارعت السلطات القضائية والتنفيذية فى البلاد باتخاذ إجراءات مشددة لفرض الأمن ومعاقبة المسئولين عقب الهجوم الذى أثار سلسلة من الإدانات الدولية.

وأفادت صحيفة "متروبوليس"البرازيلية بأن "لولا أصدر مرسوما بفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب بعد اقتحام مؤيدى الرئيس السابق اليمينى المتطرف جايير بولسونارو كل من الكونجرس والقصر الرئاسى والمحكمة العليا، وتم نشر المرسوم فى الجريدة الرسمية.

وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن مرسوم "التدخل الفيدرالى" الذى أصدره لولا يتيح للدولة السيطرة على قيادة قوات الأمن التى عادة ما تكون تحت مسئولية السلطات المحلية ويضع هذا المرسوم جميع القوى الأمنية فى برازيليا تحت سيطرة شخص عينه لولا، هو ريكاردو جارسيا كابيلى الذى يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس ويمكنه اللجوء إلى "أى هيئة، مدنية كانت أم عسكرية" من أجل حفظ النظام.

وبموجب المرسوم الرئاسى، تتولى قوات الأمن الفيدرالية مسئولية تأمين المقاطعة الفيدرالية، العاصمة برازيليا، حتى 31 يناير الجارى.

وتفقد دا سيلفا أمس القصر الرئاسى والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا بعد اقتحامهما، وفقا لمشاهد بثتها قناة "جلوبو".