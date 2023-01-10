طقس اليوم الثلاثاء.. لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى فى القاهرة 19

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 08:25 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة جنوبا.

أما عن طقس الليل غدًا الثلاثاء فتوقعت هيئة الأرصاد الجولة أن يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، محذرة المواطنين من ضرورة إرتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل.

وعن الظواهر الجوية، أوضحت الهيئة أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، إذ يرتفع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء في مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 18 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 12

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 21 10

نخل 18 06

كاترين 14 03

الطور 20 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 9

سيوة 18 7

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 24 16

حلايب 21 15

أبو رماد 23 16

رأس حدربة 22 14

الفيوم 19 10

بني سويف 19 10

المنيا 20 8

أسيوط 20 7

سوهاج 21 9

قنا 21 10

الأقصر 21 10

أسوان 22 11

الوادي الجديد 22 6

أبو سمبل 22 10