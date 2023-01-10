أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تفتتح وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج وهو من القصور التى تخدم المنطقة الشمالية التى تقع بها منطقتا روض الفرج وشبرا مصر.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، الحوار الثانى من منتدى "حوارات الإسكندرية" تحت عنوان "السياسة والفن: علاقات جدلية وسياقات مشتركة"، وذلك بمركز مؤتمرات المكتبة.

بروكسل

يلتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج، بوزير خارجية مملكة الدانمارك لارس لوك راسموسن، الذى يزور مقر الناتو فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

عمان

يقوم رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى بزيارة رسمية إلى بغداد بدعوة من نظيره العراقى محمد الحلبوسى، لبحث آفاق تدعيم مشاريع التعاون والتكامل الاقتصادى، وكذلك تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الأردنية العراقية المشتركة والعمل على اتخاذ خطوات لتحفيز الاستثمار المتبادل.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة مشاورات خاصة لتقييم عمل مكتب الأمم المتحدة فى غرب إفريقيا UNOWAS، وذلك برئاسة جوفانى بيها القائم بعمل نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

بغداد

يلتقى منتخب الإمارات الوطنى لكرة القدم، مع نظيره الكويتى فى ثانى مبارياته فى بطولة كأس الخليج العربى "خليجى 25" ضمن المجموعة الثانية، على استاد الميناء، فى تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة فى قصر ثقافة الغورى للتراث، حفلا فنيا مجانيا للجمهور، لفرقة الغورى للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابى، وذلك بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

مكسيكوسيتى

تشهد العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتى" عقد القمة المرتقبة لقادة أمريكا الشمالية، التى ستناقش قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتغير المناخى.